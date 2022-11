Ilary Blasi a New York: le foto con panorama mozzafiato (mentre Totti sfila con Noemi)

Il red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai è stata la prima occasione ufficiale che ha permesso ai fotografi di immortalare Francesco Totti e Noemi Bocchi senza veloci "paparazzate" come accaduto sino ad ora. Prima la sfilata sul red carpet, poi le pose davanti ai flash: l'una sotto il braccio dell'altro, la coppia si è mostrata elegantissima per l'evento, in smoking lui e con un abito lungo nero dalla maxi scollatura lei, affiatati come poco prima erano stati già descritti dalle ultime immagini.

Un look adatto alla grande serata quella della coppia più chiacchierata degli ultimi tempi, decisamente diverso rispetto a quello che più o meno nelle stesse ore sfoggiava Ilary Blasi nei primi scatti pubblicati da New York. La conduttrice, infatti, continuando a non lasciar trasparire alcuna reazione rispetto alla nuova vita dell'ex marito, è volata in America e da un grattacielo ha regalato ai follower due foto con vista mozzafiato sulla città. Jeans e maglione, casual ma griffatissimo Chanel, sono stati i capi indossati da Ilary sorridente davanti a uno sfondo suggestivo sulla Grande Mela. Al momento non si sa con chi sia partita, né quanto durerà il soggiorno che come prima tappa ha avuto il suo ristorante preferito. Al momento di certo c'è che la distanza tra lei e Francesco non potrebbe essere più grande di così. E non solo da un punto di vista strettamente geografico.