Ilary Blasi infiamma la rete: il risveglio del lunedì è senza veli

La conduttrice si immortala in scatti sexy tra le lenzuola

Ilary Blasi infiamma la rete. Questa mattina la conduttrice si è immortalata semi-nuda su Instagram, regalando ai fan un risveglio decisamente bollente. Sola a letto, Ilary si è fotografata tra le lenzuola appena sveglia divertendosi a scattare qualche immagine insieme al gatto Donna Paola.

Temperature altissime sull'account di Ilary che ha condiviso le immagini tra le Instagram Stories. Prima la schiena scolpita, poi il viso in controluce con un bacio dedicato ai follower. Trentanove anni appena compiuti, sfoggia un corpo perfettamente tonico. Assente il marito Francesco Totti, che proprio ieri sera aveva elogiato la conduttrice per le sue doti culinarie: una cenetta impeccabile quella organizzata da Ilary per godersi appieno la domenica insieme alla sua dolce metà e ai tre figli Chanel, Isabel e Cristian.