Nuova casa per Ilary Blasi (mentre Totti trasloca vicino a Noemi)

In attesa che una sentenza di separazione arrivi per decretare anche ufficialmente ciò che di fatto è sotto gli occhi di tutti da mesi, Francesco Totti e Ilary Blasi organizzano la loro nuova vita tenendosi, per quanto possibile, ben distanti l'uno dall'altra. Una drastica lontananza, tuttavia, non sembra ipotesi contemplabile per via dei tre figli della ex coppia, rimasti a vivere nella nota villa romana sita nel quartiere Eur dove al momento pare essere rimasta Ilary, mentre Francesco ha già fatto le valigie. E' delle scorse ore, infatti, l'indiscrezione secondo cui l'ex calciatore sia prossimo a traslocare in una lussuosa abitazione nello stesso quartiere della fidanzata Noemi Bocchi con cui è uscito definitivamente allo scoperto e che pare possa anche andare a vivere con lui molto presto.

Ilary tra Roma e Milano

E Ilary? Davvero resterà sempre e solo nella casa che per decenni è stato il nido del suo matrimonio, senza alcun piano B? Stando all'ultima voce pubblicata dal settimanale Oggi, la conduttrice non resterà stabilmente in quella villa, potendosi dividere tra Roma e un appartamento nel pieno centro di Milano. Se sia affittato o acquistato, al momento, non è dato sapere: la certezza è che tra i due ormai i punti in comune sono solo i loro tre ragazzi e una data, quella di domani 14 ottobre, che li vedrà insieme per la prima volta in tribunale per la questione delle borsette e dei Rolex trafugati.

A febbraio in tribunale per la separazione

Per quanto riguarda la separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi finiranno davanti al giudice per una giudiziale, non avendo trovato un accordo in questo clima sempre più rancoroso. Al centro delle questioni dei due ex l'assegno di mantenimento ai figli, la gestione della villa a Roma Sud e soprattutto le modalità con cui crescere i figli. Gli avvocati di Totti depositeranno l'atto che darà inizio al procedimento civile in queste settimane e perciò si prevede che la prima udienza in tribunale sarà all'inizio del 2023, verosimilmente a febbraio, dettaglio riportato da Repubblica.