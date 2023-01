Ilary Blasi un anno in vacanza, da Bangkok vola a Parigi, nuova fuga d'amore?

Tanzania, New York, St. Moritz, Bangkok, Ilary Blasi è in vacanza praticamente da quasi un anno, da quando la sua vita privata è scoppiata sotto gli occhi di tutti con la fine del suo storico matrimonio con Francesco Totti. L'ex velina, così, per affrontare questa dolorosa rottura, ha scelto di concedersi non una ma una vacanza dietro l'altra passando mesi e mesi tra alberghi di lusso, spa, piscine, mare e chi più ne ha più ne metta. Un modo per affrontare la fine di un amore lontano da tutto e tutti e farsi coccolare dal comfort di una vita extra lusso. Ora quel confroto, però, Ilary va a prenderselo, oltre che negli hotel a 5 stelle, anche da un'altra parte perché nella vita della conduttrice c'è un nuovo uomo, il giovanissimo Bastian, il tedesco che ha saputo catturare il cuore della 41enne e farlo tornare a battere.

Ilary Blasi, infatti, è stata pizzicata, ormai da un po', con Bastian e la loro relazione sembra andare a gonfie vele. I due staranno forse programmando una nuova vacanza nella città più romantica del mondo? Sembra proprio di sì stando alle ultime stories Instagram di Ilary che, dopo essere stata in Thailandia, ha fatto capolino proprio a Parigi mostrando, attraverso il suo profilo social, di essere nella città dell'amore dove, molto probabilmente, la raggiungerà il suo fidanzato per un romanticissimo weekend da sogno.

La conduttrice, infatti, non ne vuole proprio sapere di tornare in Italia e finire nel mirino dei paparazzi e giornalisti e, prima del suo ritorno in tv con la nuova edizione dell'Isola dei famosi, Ilary vuole godersi la vita e le gioie di un amore appena sbocciato. Tanto meglio se questo corrisponde a un uomo giovane, bello e aitante che non vede l'ora di riempirti di attenzioni.