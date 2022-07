Ilary Blasi in Etiopia con i figli: la prima vacanza senza Francesco Totti

A meno di 24 ore dal comunicato con cui ha annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Etiopia con i tre figli. La conduttrice ha condiviso alcune immagini del viaggio tra le storie Instagram, un piccolo anticipo di quelli che saranno i prossimi giorni: una vacanza tra madre e figli. Un momento tutto per loro, per cercare un po' di spensieratezza dopo un periodo così complicato e doloroso, e iniziare a trovare un nuovo equilibrio familiare.

E' la prima vacanza senza Francesco Totti, rimasto a Roma (secondo i rumors) in dolce compagnia della nuova compagna, Noemi Bocca. Una relazione ancora tutta da confermare, anche se sembra ormai certo - secondo i racconti dei beninformati e foto che sarebbero pronte ad uscire - che il cuore del Pupone batta per un'altra donna. Pare possa dirsi lo stesso anche per Ilary Blasi, che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe perso la testa per un giovane milanese. Adesso, però, per lei è il momento di stare con Cristian, Chanel e Isabel, scossi per la separazione dei genitori.

Nelle foto pubblicate da Ilary eccoli tutti e tre insieme, mentre camminano mano nella mano, appena atterrati nel Paese africano, immortalati di spalle dalla mamma. Un'immagine commovente se si prova anche solo per un attimo a mettersi nei loro panni, alle prese con il momento più doloroso della loro vita e incalzati dal rumore mediatico che sta facendo la separazione dei genitori. Questa estate per la prima volta non saranno più tutti insieme a Sabaudia, il buen retiro della famiglia da giugno a settembre, ma ognuno a modo suo proverà a guardare avanti, cercando di continuare a camminare comunque sempre nella stessa direzione. Nonostante tutto.

Le foto pubblicate su Instagram da Ilary Blasi