Ilary Blasi torna nel paese dei genitori per Pasqua. Con lei Bastian, Isabel e le sorelle: le foto

Non un semplice filrt, non un 'semplice' chiodo scaccia chiodo: tra Ilary Blasi e Bastian Muller la relazione sembra essere più che solida. A confermarlo anche, ma non solo, la scelta di trascorrere la Pasqua con la famiglia di Ilary a Frontone, città delle Marche dove sono nati e cresciuti i genitori di Blasi. Nell'agosto 2022, in piena crisi divorzio da Totti, Ilary aveva trovato rifugio nella casa della nonna a Ferragosto ed è lì che è voluta tornare per questa Pasqua così particolare in cui è lontana dal figlio maggiore Cristian, in Spagna per giocare a calcio, e Chanel che si trova alle Maldive con Francesco Totti, Noemi Bocchi e il fidanzato, Cristian Babalus.

Ilary, la sorella Melory e il cognato, marito di Silvia la maggiore delle Blasi, Ivan Peruch, hanno condiviso storie della bella giornata trascorsa tra le prelibatezze che le Marche tra salumi, salsicce e carne alla brace e poi schiacciate pasquali e ovviamente l'immancabile camino acceso. Una scena familiare e golosa che scalda il cuore. Anche Isabel sembrerebbe essersi divertita molto con le cuginette. La presenza di Bastian, che ha il profilo chiuso, la scopriamo grazie ad una story di Peruch che ha ricondiviso uno scatto del compagno di Blasi.