Ilary Blasi, la foto di famiglia a Pasqua: frecciatina per Totti?

"Pasqua 2023". Questo il titolo della foto pubblicata su Instagram da Ilary Blasi con tre cuori, come i suoi figli che oggi sono con lei a Napoli. Gita fuori porta per questo giorno di festa e non poteva mancare un bel ritratto della "nuova" famiglia, senza Francesco Totti.

Frecciatina per l'ex? Non è la prima volta che la conduttrice posta immagini che la ritraggono felice insieme ai figli, come a voler dimostrare un equilibrio ritrovato dopo la tempesta della separazione (anche se la battaglia legale è appena iniziata). Insieme a loro anche il compagno Bastian Muller - che si intravede solo tra le storie Instagram - e altri amici. Un bel gruppo che si aggira per le strade di Napoli e si concede un'ottima pizza a pranzo. Chanel è inseparabile dalla piccola Isabel e Cristian, di solito molto schivo ai social, si concede sorridente a selfie e video. Una Pasqua da incorniciare (come la foto).

La foto pubblicata da Ilary Blasi