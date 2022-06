Ilary Blasi, relax in piscina con i figli: Cristian e Isabel dolcissimi insieme

Meritato break per Ilary Blasi, che si gode il ponte del 2 giugno a casa, in famiglia, approfittando della pausa de L'Isola dei Famosi, che tornerà in onda la prossima settimana. Da marzo la conduttrice sta facendo la spola tra Milano - dove si trova lo studio del programma - e Roma, ma mancano ancora poche puntate per poi andare in vacanza.

Questi giorni sono tutti per i suoi figli. Eccola rilassata al sole nel giardino della loro villa al Torrino: qualche bagno in piscina, un po' di tintarella e per i follower il primo bikini dell'estate. Le foto più dolci, tra quelle condivise su Instagram, sono quelle che ritraggono Cristian e Isabel, il primogenito - di 16 anni - e la piccola di casa, che ne ha 6 ed è uguale alla mamma. Lui la tiene in braccio e la guarda pieno di tenerezza, lei si lascia coccolare e si diverte insieme al fratellone.

All'appello mancano Francesco Totti e Chanel, la secondogenita, che staranno sicuramente insieme in qualche altra parte della casa (anche se non mancano quelli che continuano a fare insinuazioni sulla presunta crisi matrimoniale, smentita dai diretti interessati). Tra padre e figlia c'è un legame molto forte e trascorrono molto tempo a divertirsi sui social. Prove generali per la loro estate formato famiglia.

Le foto pubblicate su Instagram da Ilary Blasi