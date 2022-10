Ilary felice al pranzo di famiglia: le foto dei Blasi al completo

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è piena di colpi di scena. E’ un susseguirsi di accuse e recriminazioni tra i due ex coniugi: dai Rolex contesi, all’assegno di mantenimento è in corso una vera e propria guerra. Mentre Totti si consola con la nuova fiamma Noemi Bocchi, Ilary nel frattempo è decisa a non apparire come la moglie tradita e affranta, trascorrendo un’estate in tour per starsene lontana dalla capitale e dai clamori del gossip.

La famiglia Blasi

Una volta terminata la bella stagione, la conduttrice è tornata alla base, cercando di curare le ferite del cuore stringendosi alla sua famiglia. La Blasi nell’ultimo periodo si è circondata infatti del calore dei suoi cari. Qualche settimana aveva immortalato un dolce momento insieme alla nonna Marcella intenta a preparare alla nipote le sue fettuccine ai funghi porcini, poi la showgirl romana è apparsa, con tutta la famiglia al completo, per festeggiare lo zio Stefano, fratello della mamma Daniela. I Blasi sono una famiglia numerosa, complice ed unita. Proprio ieri si sono ritrovati insieme, come da tradizione per il pranzo domenicale.

Il pranzo della domenica

Ilary ed i suoi cari hanno trascorso il giorno di festa in un ristorante sul mare, gustando specialità di pesce. L’ex letterina, sempre più social dopo la rottura del marito, si è immortalata intenta a mangiare un generoso piatto di pasta alle vongole. Oltre agli scatti food porn la 41enne romana ha postato un selfie in compagnia della figlia Chanel, che proprio 4 giorni fa ha spento 15 candeline. Non solo Chanel, alla rimpatriata dei Blasi erano presenti anche gli altri figli della presentatrice Mediaset, Cristian, 16 anni e Isabel, 6 anni.

Oltre agli scatti condivisi da Ilary è stato possibile sapere qualcosa in più della domenica dei Blasi a partire dalle stories postate dalla sorella dell’ex letterina, Melory. La ragazza ha ritratto tutti i presenti a tavola in un selfie di gruppo. Immancabile nonna Marcella, 90 anni, matriarca della famiglia, mamma Daniela e papà Roberto, insieme allo zio Stefano. Poi le sorelle di Ilary, Silvia, classe 1980, insieme al marito Ivan e le figlie Stella,10 anni, e Nicole, 7. Presente anche Melory Blasi, artefice del selfie di famiglia. La più piccola delle tre sorelle Blasi, 31 anni, di professione ortottista e assistente di oftalmogia, è apparsa con il marito Tiziano e la figlia Jolie, che il 25 aprile scorso ha compiuto il primo anno.

Una simpatica rimpatriata di famiglia che sembra aver ridonato il buon umore alla presentatrice, che in questo momento difficile grazie alla vicinanza dei cari ha ritrovato il sorriso.