Ilary Blasi: "Non conoscevo la Puglia. I vestiti in valigia? Non me ne occupo io"

Dopo un periodo di pausa, Ilary Blasi è tornata alla conduzione di un programma Mediaset. Non si tratta di un reality, bensì di un programma musicale e, nella fattispecie, Battiti Live. Da quest'anno il programma tv (che viene registrato in Puglia) va in onda su Canale 5 e non più su Italia Uno. A condurlo, accanto a Blasi, c'è Alvin. Al posto di Mariasole Pollio è arrivata, invece, Rebecca Staffelli (che quest'anno si era già occupata di un altro programma per l'area social, ovvero il Grande Fratello di Signorini). Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha parlato di questo nuovo progetto lavorativo (e non solo). Cosa ha detto?

Ilary Blasi: "Non conoscevo la Puglia. La mia vita è molto semplice"

"Mi sono trovata subito bene", ha esordito Blasi parlando del team Radio Norba Cornetto Battiti Live. Quindi ha aggiunto: "Niente di complicato. Anche perché io vengo da 'L’isola dei famosi' dove tutto è complicato: questa al confronto è una passeggiata di salute. A Molfetta ero in una situazione comodissima, avevo la camera davanti al palco per cui mi preparavo, scendevo e andavo a piedi... era 'casa e chiesa'".

Quindi, parlando del lavoro che la costringe spesso a fare numerosi viaggi, la conduttrice romana ha spiegato che nella valigia non può mai mancare il pigiama. A tutto il resto, invece, non ci pensa lei in prima persona: "In realtà mi servono poche cose, solo i miei effetti personali. Perché per il resto di scarpe e vestiti non mi occupo direttamente. La mia è una vita molto semplice", ha ammesso.

In seguito, parlando della regione che ospita il programma (la Puglia), ha fatto una rivelazione: "Confesso, la Puglia non la conoscevo. La prima volta ci sono stata la scorsa estate, quando ho fatto una vacanza di una settimana in una masseria a Otranto. Mi sono trovata benissimo, mi sono sentita accolta". Infine ha concluso parlando dei progetti futuri (si vocifera di un ritorno a un grande reality molto amato diversi anni fa): "Qualcosa bolle in pentola nell’autunno, quindi… “Stay tuned” (restate sintonizzati, ndr), come dicono i giovani".

