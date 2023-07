Ilary Blasi in Brasile, una fan la incontra ma viene allontanata: lo sfogo sui social

Ilary Blasi si trova in Brasile. Una vacanza sole, mare e amore insieme a Bastian Muller, il suo nuovo fidanzato, che le fa anche da fotografo ufficiale. Sono giorni di puro relax per la conduttrice dopo tre mesi di dirette con L'Isola dei Famosi, ma tra cene di lusso e ore trascorse a fare i turisti sotto al Cristo Redentore era probabile che qualcuno la riconoscesse e così è stato.

Proprio sotto ad uno dei post dedicati a questi giorni di vacanze una signora ha voluto raccontare il suo incontro, tutt'altro che piacevole, con Blasi. "Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta - scrive in un commento la fan -, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati". Il commento, che ha totalizzato quasi 350 mi piace, continua con un ammonimento: "Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno".

In molti hanno poi commentato questo racconto, alcuni dando ragione alla fan, altri a Blasi: "Vabbè non è obbligata, magari in quel momento non gli andava di farsi ritrarre con voi", scrive un'utente e un'altra racconta la sua esperienza "Io l’ho incontrata diverse volte, sempre disponibile. Probabilmente le avrete rotto le scatole in un momento sbagliato".