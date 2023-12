Ilary blasi fiera del regalo per Isabel: alla figlia brillano gli occhi, il video è tenerissimo

È la piccola di casa Totti e va ancora coccolata. Per questo mamma Ilary Blasi ha un occhio speciale per la figlia Isabel, che merita di vivere un Natale più sereno possibile nonostante le tensioni tra la madre e il padre Francesco Totti. A 7 anni, la terzogenita del Pupone e della conduttrice ha ricevuto un regalo di Natale che le ha fatto letteralmente brillare gli occhi.

È mamma Ilary ad immortalare la sua piccolina mentre si avvicina al grande regalo di Natale: una postazione da trucco munita di tutto il necessario. C'è uno specchi, ci sono gli ombretti e persino dei prodotti per la pelle. Chissà quante volte la piccola ha sognato di truccarsi come la sorella Chanel, appassionata di cosmesi. Da oggi anche lei potrà divertirsi a pasticciare con il make up.

La postazione trucco è posizionata in salone, all'interno della grande villa romana in cui Ilary è rimasta a vivere insieme ai figli dopo la separazione da Francesco Totti. Se Totti è andato subito a vivere con la nuova compagna Noemi Bocchi, al momento Ilary si gode l'amore dei suoi figli senza aprire le porte di casa al fidanzato Bastian Muller. Un modo per abituare i più piccoli al cambiamento e alla nuova quotidianità, con tutta probabilità. Ed intanto, mentre Chanel e Cristian sono ormai cresciuti e si godono l'amore con i rispettivi fidanzati, la piccola Isabel si fa ancora coccolare dalla mamma.