Ilary Blasi sfoggia il regalo super lusso: "Babbo Natale esiste". Ecco quanto costa

"Babbo Natale esiste". Così Ilary Blasi esulta su Instagram per il regalo ricevuto a Natale. E ne ha ben donde, dal momento che si tratta di una borsa di Chanel. Nel giorno di Santo Stefano, infatti, la conduttrice ha raccontato come si sono svolte le sue giornate natalizie insieme al marito Francesco Totti, senza dimenticare di mostrare ai follower il lussuosissimo 'presente'.

Il regalo di Ilary Blasi

Da sempre appassionata di moda, Ilary ha atteso il giorno di Natale per regalarsi una pochette della collezione del brand francese, tra i marchi più amati. Trattasi di una borsetta in velluto con rifiniture in metallo nero ed effetto dorato, e tempestata di decorazioni dorate in forma del simbolo di Chanel. Non è chiaro se il regalo sia arrivato direttamente dal marito Francesco o se è un dono che la presentatrice romana ha ricevuto dai familiari, ma la gioia è tanta. E, per scoprire il valore del preziosissimo accessorio, basta fare un giro sul sito di Chanel: costa ben 5mila e 500 euro.

Il Natale in famiglia di Ilary e Totti, il primo senza nonno Enzo

Ma come ha trascorso Ilary le sue vacanze di Natale? In famiglia, proprio come tutti gli italiani e in ossequio alle misure retrittive imposte dal governo per contenere l'emergenza coronavirus. Tra le Stories, infatti, l'ex timoniera del Grande Fratello Vip si è immortalata in divertenti sketch insieme al marito: il pranzo è stato all'insegna della tradizione, con i cappelletti in brodo serviti sulla tavola; poi ha condiviso uno scatto in cui Francesco, in giovane età, si è travestito da Babbo Natale e si è divertita a prenderlo in giro a favore di telecamera.

Insomma Ilary ha vissuto un Natale all'insegna degli affetti più cari. Una famiglia che è tra le più solide del mondo dello spettacolo, la sua. L'amore con l'ex calciatore dura dal 2015, anno in cui i due sono convolati a nozze. E le gag condivise sui social raccontano di una complicità che non accenna a spegnersi anzi si incrementa giorno dopo giorno. Con loro anche i figli Cristian, il primogenito di 15 anni, Chanel, 13, e Isabel, 4. Le Feste quest'anno hanno per la famiglia un sapore diverso per una ragione precisa: questo è anzitutto il primo Natale di Francesco senza l'adorato papà Enzo, venuto a mancare per covid un mese fa circa; gli stessi Ilary e Francesco sono stati contagiati, ma per fortuna senza gravi conseguenze.

In basso, foto e video del regalo di Ilary Blasi