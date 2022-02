Arriva la "replica" di Ilary Blasi alle voci di crisi con Totti

Mentre tutti sono con gli occhi puntati suoi profili social di Ilary Blasi e Francesco Totti, la conduttrice si immortala su Instagram mentre fa una linguaccia che sembra una vera e propria replica alla fuga di notizie a proposito della separazione col marito. Inevitabile pensare che si tratti di una risposta al polverone sollevato nelle scorse ore dalle notizie rilanciate dai quotidiani.

Conferma o smentita ai rumors? Non è dato sapere. Tra le Instagram Stories, Ilary pubblica un video di pochi secondi in cui si immortala con lo smartphone in viso e fa una linguaccia. Tutto qui. Nessuna parola aggiunta in merito all'addio al marito, con cui fa coppia da vent'anni e da cui ha avuto tre figli, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Eppure lo screenshot del suo post fa già il giro dei social network, a sottolineare il peso che la coppia ha avuto negli ultimi vent'anni del costume italiano. Tutto tace anche sul fronte di Francesco, chiuso in un rigoroso silenzio.

La notizia dell'addio tra Totti e Ilary è arrivata ieri sera come un fulmine a ciel sereno. I due si sono sposati nel 2005. L'evento è stato uno dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza. Di lì a poco è arrivato il primo figlio, Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, è nata Chanel. Infine l'ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. Negli ultimi anni si è parlato del desiderio di un quarto figlio, mai arrivato. Oggi la notizia della rottura.

Tra i motivi della crisi, ci sarebbero presunte incompatibilità di cui Totti si sarebbe accorto solo ora, ma le tappe delle tensioni avevano acceso la curiosità dei social già nei mesi scorsi. Tanto che la rottura, si legge oggi sui quotidiani, sarebbe arrivata in estate. Poche, al momento, le notizie circolate circa la separazione di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e, va precisato, mai confermate dai diretti interessati.