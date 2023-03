Dopo le minacce di Alvin, Ilary replica a tono sui social: il messaggio (poi cancellato)

Sembrava uno scherzo quella del post pubblicato da Alvin su Instagram in cui minacciava Ilary Blasi di pubblicare degli audio perché "ancora una goccia e poi il vaso trabocca". In molti si sono domandati se fosse stata una trovata per creare hype intorno alle indiscrezioni che in queste settimane sono nate intorno alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ma oggi qualcosa potrebbe far pensare altro.

Ilary Blasi, che ieri non aveva mai replicato al collega, ha condiviso una storia Instagram che ha poi però cancellato: "Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338...... anche ore pasti". Ilary Blasi spesso è ironica anche nel modo in cui conduce l'Isola dei Famosi, quindi è possibile che sia stato un suo modo per smentire la presunta "crisi", oppure potrebbe anche essere una conferma che forse qualche attrito tra i due c'è davvero.

Quando inizia l'Isola dei Famosi

La prima puntata dell'Isola dei Famosi dovrebbe andare in onda il 17 aprile, cioè dopo la fine del Grande Fratello, Con grande probabilità saranno due gli appuntamenti settimanali del reality e proprio nei giorni del Gf: lunedì e giovedì. Secondo nuove indiscrezioni Alvin sarebbe stato confermato come inviato in Honduras, quindi se tra lui e Ilary non scorre buon sangue, al momento, vedremo uno show molto acceso.