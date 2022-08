"Ilary Blasi non tornerà in TV prima di un anno"

Ilary Blasi si prende una pausa dalla TV. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, dopo la bufera mediatica per il suo divorzio con Francesco Totti, sembra proprio voglia allontanarsi per un bel po' dai riflettori ed evitare ospitate e interviste sul piccolo schermo. Se gli scorsi giorni si era ipotizzato che l'ex letterina di Passaparola potesse voler dare la sua versione dei fatti in un'intervista esclusiva in TV, probabilemente a Verissimo, dalla sua amica Silvia Toffanin (che tral'altro si è schierata dalla sua parte), come aveva già fatto quando, quelle della sua crisi con Totti, erano solo voci, o anche nel programma Belve di Francesca Fagnani, adesso sembra proprio che questo non accadrà mai. La Blasi, infatti, avrebbe le idee ben chiare sulla questione e sceglie di prendersi un periodo per se stessa da dedicare alla sua nuova vita da single, alla sua trasforazione come donna e alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore e familiare.

Questo è quanto si vocifera in merito al possibile ritorno televisivo di Ilary Blasi che non avverrà, quindi, prima della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, nel 2023, il reality show di Canale 5 che la vedrà ancora una volta nei panni di conduttrice. Ilary che, dopo aver trascorso le vacanze estive tra la Tanzania e Sabaudia, adesso è tornata a Roma lasciando le chiavi della casa al mare a Totti, vorrebbe far calare l'attenzione nei suoi confronti e in quelli dei suoi tre figli Christian, Chanel e Isabel e, nel frattempo, continua a mostrarsi su Instagram semre più spesso e sempre più sexy e felice insieme ai suoi figli che sono rimasti sempre al suo fianco anche dopo il trambusto mediatico.

Anche Totti, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche e ha cercato di mantenere un profilo basso, anche se è stato paparazzato di recente a casa di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma con cui sembra avere intenzione di fare sul serio.