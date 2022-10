Ilary Blasi, dopo lo sfottò dei Rolex ha preso la multa | FOTO

Il video di Ilary Blasi di fronte al negozio Rolex, a Roma, è entrato a far parte dell'albo d'oro delle perle che il web regala. Il suo taggare Francesco Totti nella storia è stato poi la replica migliore che la conduttrice dell'Isola dei Famosi potesse trovare per rispondere all'intervista in cui Francesco parlò della collezione degli orologi rubata e alla quale la ormai ex moglie non aveva ancora mai controbattuto.

Quella giornata però oltre essere stata sicuramente 'epica' per Ilary e i suoi fan, ha avuto un risvolto che ha quasi del comico: l'auto di Ilary Blasi stava per essere portata via con il carro attrezzi perché era parcheggiata in divieto di sosta. Quando Ilary si avvicina alla sua Smart ci trova un poliziotto e solo dopo aver firmato il verbale è potuta ripartire. Possiamo dire che però ne è valsa la pena.

Le foto dal settimanale Chi