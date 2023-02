San Valentino, Blasi con le figlie (Totti con Bocchi), ma Chanel non è felice: il commento pungente

Una serata tra donne: Ilary, Chanel e Isabel. Sul tavolo petali di rose e del sushi così mamma Blasi e le figlie hanno trascorso la sera di San Valentino. A differenza loro Cristian era a cena fuori con la sua fidanzata.

Ilary su Instagram ha condiviso un video dolcissimo dove si vedono prima Isabel e poi Chanel sedute al tavolo, una di fianco all'altra, e di fronte la lunga tavola di vetro imbandita, un gesto quello della conduttrice mirato a rendere quel giorno speciale solo per loro tre.

Chanel, che ha 15 anni, probabilmente avrebbe preferito trascorrere quel giorno in modo diverso e infatti su Instagram ha condiviso il video della madre ma in più ha aggiunto un commento: "Che amarezza", seguito da cinque faccine che ridono.

Totti e Bocchi, il San Valentino sui social

Francesco Totti e Noemi Bocchi, approfittando del giorno degli innamorati, si sono ritagliati del tempo solo per loro. Dalle storie di Noemi sappiamo che i due hanno preso il treno, ma la meta non è nota. Durante la serata è arrivata anche una foto: un selfie che li ritrae sorridenti, ma nella quale non hanno specificato dove si trovano.