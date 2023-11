"Ilary Blasi sembra Ivana Spagna tra qualche anno": la spiazzante replica della conduttrice

Il documentario con cui Ilary Blasi ha deciso di dare la sua versione dei fatti sulla chiacchieratissima fine del matrimonio con Francesco Totti continua a suscitare commenti e reazioni di ogni tipo. Da quando Netflix lo ha reso disponibile venerdì 24 novembre, il nome della ex conduttrice dell'Isola dei Famosi è tornato appaiato a quello dell'ex marito come argomento di un dibattito social che, inevitabilmente, ha coinvolto la diretta interessata. La piattaforma ha deciso così di convocare di nuovo Ilary per farle commentare in prima persona le osservazioni e le critiche, i complimenti e i giudizi che gli spettatori hanno rilasciato dopo aver preso visione di Unica, registrando le sue reazioni in una clip dove la protagonista non si risparmia per rispondere a sua volta.

Ilary Blasi commenta il paragone con Ivana Spagna

"Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi fra qualche anno" è uno dei commenti arrivati alla conduttrice che ha risposto con una risata e con uno spiazzante "può essere" lontano da qualsiasi suscettibilità. Sull'arcinota lite con Fabrizio Corona: "Quella è stata un po' una coattata, quindi sì, sono venuta fuori un po’ naturale" ha detto ancora. E a quello che scritto: "A me lei non piace per niente, ha una pazienza pari allo zero e un'arroganza nel porsi terrificante", lei ha risposto: "Eh va beh ci sta non si può piacere a tutti, cambia canale!". A chi invece leha dichiarato che "è scesa di punti" dopo la separazione con Totti Ilary ha consigliato di guardare il documentario Unica prima di trarre le proprie conclusioni. Infine, sulla storia degli orologi contesi con Totti che un utente dice di non aver capito come sia finita: "In realtà non l'abbiamo capita nemmeno noi", ha concluso.