Ilary Blasi organizza uno shopping (speciale) per la sua Isabel: le foto

Il sorriso di Isabel è la rivincita migliore. Dopo le voci di crisi con Francesco Totti, Ilary Blasi si mostra più radiosa che mai accanto alla figlia in occasione di un pomeriggio speciale organizzato per festeggiare il compleanno della bimba. Immortalate a Roma, dove la conduttrice e il marito vivono, la presentatrice e la figlia minore sono alle prese con uno shopping speciale: quello al negozio di animali. Con i paparazzi al seguito, che hanno raccontato tutto della loro giornata madre-figlia. Con loro, anche Chanel, la figlia maggiore.

E' stata proprio Ilary ad andare a prendere la piccola Isabel a scuola, poi un giro in centro. E la tappa al negozio di animali, dove probabilmente le due hanno fatto acquisti per la gattina che hanno in casa, affezionatissima ai bambini.

Ma i festeggiamenti non sono finiti qui. Sì perché nei giorni scorsi Ilary e Francesco si sono immortalati di nuovo sereni nel corso della festa di compleanno organizzata proprio per Isabel, sempre a Roma. Poi una partita di padel insieme, arrivata a smentire definitivamente le voci di maretta. Voci che erano state amplificate da un "dettaglio social" che non era sfuggito ai follower della coppia: gli auguri social all bimba, infatti, erano arrivati separatamente da mamma e papà, quando invece negli anni scorsi i due scrivevano un messaggio comune.

Ilary pronta per l'Isola

Nel frattempo, mentre la situazione familiare sembra rasserenarsi, Ilary si prepara per il ritorno all'Isola dei Famosi, di cui sarà timoniera a partire dal prossimo lunedì 21 marzo. E dove si troverà a gestire, quest'anno, ben 22 naufraghi.