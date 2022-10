Ilary Blasi, shopping low cost col figlio Cristian

La separazione Totti-Blasi continua a tenere l?Italia col fiato sospeso. Oltre ai recenticolpi e contraccolpi , a far discutere anche le importanti richieste economiche avanzate attraverso i rispettivi legali. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della sera, per firmare una separazione consensuale, Ilary avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37 mila e 500. Perentorio il no dell'ex capitano giallorosso che a lei non vuole concedere nemmeno un euro, visto che guadagna molto bene, e ai figli è disposto a dare 7mila mensili.

La conduttrice dell?Isola dei Famosi avrebbe poi richiesto la restituzione delle borse di lusso di cui il marito si sarebbe appropriato dopo che lei gli avrebbe sottratto la sua collezione di Rolex. Del resto Totti e signora condividono un patrimonio stimato di 110 milioni di euro, tra società e case.

Lo shopping di Ilary e Cristian

Nonostante le ingenti ricchezze e lo stile di vita elevato, Totti ed Ilary cercano di mantenere i piedi a terra, soprattuto crescendo i figli insegnandogli il valore del denaro.

A testimoniarlo gli ultimi scatti della showgirl romana in compagnia del figlio Cristian. La Blasi è stata pizzicata in compagnia del primogenito intenta a fare shopping in una catena low cost. Negli scatti, pubblicati dalla pagina di gossip, Pippol, è possibile vedere la showgirl mentre si aggira tra gli scaffali di un noto store della capitale con il 16enne. Pare che mamma Ilary fosse alla ricerca di un abito elegante per il figlio, riferisce la pagina. I due si concentrano su uno stand con pantaloni da uomo in sconto a soli 29 euro.

Insomma a casa Totti si comincia a far economia, in vista della separazione e il ?povero? mantenimento che papà Francesco è disposto a sborsare per i tre figli.