Ilary Blasi si racconta a Silvia Toffanin: a Verissimo la prima intervista dopo l'addio a Totti

Domenica 19 aprile 2023 Ilary Blasi torna a Verissimo, salotto televisivo di Canale 5 da cui, poco più di un anno fa, difese con fermezza il suo matrimonio con Francesco Totti accusando chi aveva organizzato una crisi di coppia smentita da entrambi. Da allora la situazione è cambiata radicalmente: di lì a poco, infatti, è stata annunciata la separazione con una nota ufficiale, forti dichiarazioni a mezzo stampa hanno lanciato accuse su furti e sottrazioni di Rolex e borsette, nuovi partner sono entrati nelle loro vite. E lei, Ilary Blasi, non è mai più tornata in tv, né come ospite né come protagonista di programmi.

Lo fa adesso, però: alla vigilia della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, la showgirl sceglie l'amica di sempre Silvia Toffanin per raccontare di un'esperienza professionale che la troverà uguale a prima, ma anche profondamente cambiata per le vicende personali affrontate in questi ultimi mesi. Per ora: "Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c'è un prima e un dopo" ha dichiarato al settimanale Chi, solo accennando alla sfera privata a cui ha fatto implicito riferimento: "È un po' come quando uno torna dall'Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L'Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro".

Ora bisognerà aspettare la prossima puntata di Verissimo per ascoltare se lì, nella familiarità di un luogo che l'ha vista ospite più volte, parlando con la conduttrice con cui spesso si è lasciata andare anche alla commozione, racconterà i delicati risvolti di una bellissima storia d'amore ormai conclusa e del futuro che, oltre al lavoro, ha davanti a sé una nuova relazione sentimentale con Bastian Muller, ormai da tempo al suo fianco.