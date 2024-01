Ilary Blasi rompe il silenzio: la verità sulla "frequentazione intima" con Cristiano Iovino

Fanno rumore le dichiarazioni rilasciate da Cristiano Iovino su una presunta frequentazione intima con Ilary Blasi. "Ci vedevamo principalmente a casa mia, anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli" ha raccontato il personal trainer a cui la showgirl si riferiva - senza mai nominare - nella chiacchieratissima docuserie Unica, ricostruzione di parte della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Iovino ha rivelato di aver preso ben più di un caffè con la conduttrice, dunque, e anche di aver avuto con lei una "frequentazione intima". La sua versione, però, adesso è stata smentita categoricamente da Ilary Blasi che al Corriere ha ribadito come la sua verità resti quella riportata nel prodotto Netflix, nel libro in uscita il 30 gennaio Che stupida. La mia verità, e anche nell'intervista che uscirà domani, venerdì 26 gennaio, su 7.

Cosa aveva detto Ilary Blasi nel documentario Unica

"Io comincio a notare un marito più silenzioso del solito, schivo, con una faccia arrabbiata. I primi giorni ho osservato - ha raccontato Blasi in Unica ripercorrendo le tappe salienti che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Totti - e poi ho chiesto ma non mi dava risposte. Dopo un mese inizio a percepire che lui un po' ce l’avesse con me, ma non era dichiarato, era una percezione e quindi io facevo delle domande e lui mi dava risposte vaghe, confuse. Nel frattempo le giornate passavano e così è passato un altro mese".

Questo cambiamento repentino in Totti sarebbe scaturito dalla scoperta di un incontro con un uomo che oggi sembra essere proprio Cristiano Iovino: "Il ragazzo era bello, abbiamo fatto le cretine lui, ci aveva incuriosito perché faceva una vita particolare. Da quando abbiamo detto 'no' lui ci ha fatto capire che invece sapeva che l’avevamo (lei e Alessia Solidani, ndr) incontrato e da lì un disastro". Blasi in Unica ha affermato che i tre si erano incontrati solo per un caffè. "Io capisco la gelosia, capisco l’incazzatura, magari il sentirsi preso in giro, in 20 anni io non ti ho mai fatto dubitare - aveva dichiarato nel documentario - Non è che hai aperto la porta e mi hai visto sco**re con un altro, per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me visto che in 20 anni sono sempre stata io a credere". Ma questa sua ricostruzione è stata completamente smentita da Iovino.