Ilary Blasi in Puglia con la sorella Melory: il dolcissimo video mentre le accarezza il pancino

Melory Blasi è incinta, la notizia è stata comunicata il 13 giugno sui social. Dopo Jolie Melory e il marito Tiziano Panucci diventeranno genitori per la seconda volta. In questo momento Melory si trova in Puglia e insieme a lei, oltre alla figlia, c'è anche la sorella Ilary.

Sono giorni che le due trascorrono insieme e come ha mostrato Ilary sui social non mancano le coccole. Ilary su Instagram ha condiviso un video in cui accarezza il pancino della sorella: un gesto tanto intimo quando delicato.

Melory è la più piccola delle sorelle Blasi (la più grande è Silvia) ed è una ortottista (ovvero si occupa della correzione delle disabilità visive attraverso la riabilitazione). Blasi è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo ma nell'ultimo anno ha spesso preso le difese della sorella dopo che è diventato di dominio pubblico il divorzio da Francesco Totti.