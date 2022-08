Ilary Blasi, fine settimana in famiglia nel paese d'origine dei genitori: la tenera foto con la nonna

Un fine settimana in famiglia e nei luoghi del cuore. Ilary Blasi si trova, con la sorella Melory, la figlia Jolie e il marito di lei Tiziano, a Frontone città delle Marche dove sono nati e cresciuti i suoi genitori. Melory si trovava già lì e Ilary l'ha raggiunta così da passare Ferragosto con la sua amata sorella.

Nelle storie pubblicate sia da Ilary sia da Melory ritraggono la conduttrice mentre porta a spasso, sul passeggino, la nipotina con un voluminoso abito leopardato e che aveva già mostrato ai suoi follower durante il viaggio in Tanzania e infatti Melory ha commentato l'abbigliamento della sorella scrivendo: "È arrivata direttamente dal safari". Soli pochi giorni fa Ilary si trovava in vacanza in Trentino con sosta a Cortina insieme di un gruppo di amici.

Su Instagram Ilary ha condiviso anche una storia con la nonna e il suo gatto che ha lasciato un regalino, per così dire, sul letto. Melory invece nelle storie ha mostrato alcuni luoghi della loro infanzia, il punto in cui i suoi genitori si sono conosciuti e anche la fiera del 14 di agosto alla quale ogni estate erano solite partecipare. Insomma un vero e proprio tuffo nella storia della sua famiglia.