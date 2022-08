"Bentornata a casa Ilary". Lo striscione dei laziali è uno smacco a Totti

Ilary Blasi torna a casa, ma non da Francesco Totti ma bensì alla Lazio. Proprio così infatti ieri i tifosi della Lazio durante la partita vinta contro l'Inter, che si è giocata all'Olimpico, hanno esposto uno striscione verso l'ex moglie del capitano della Roma.

Lo striscione per Ilary

Dopo il "Bentornato a casa Alessio" per Romagnoli (ex Roma), i tifosi della Lazio hanno dato un nuovo bentornato ma stavolta non c'entra il calciomercato. "Bentornata a casa Ilary" è stato lo striscione esposto nei Distinti Sud da una parte del tifo biancoceleste. Il riferimento è a Ilary Blasi ex moglie di Francesco Totti bandiera della Roma.

Ilary è laziale?

La famiglia Blasi non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. Celebre anche una foto della showgirl prima del matrimonio col 10 romanista in maglia laziale. Sposatasi con Totti però Ilary non si è mai sbilanciata ed è sempre stata immersa nel mondo giallorosso. Adesso però che le strade fra lei e Totti si sono separate, il popolo laziale spera, pensa di riabbracciare Ilary un'aquilotta mimetizzata fra i lupacchiotti.