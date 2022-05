Ilary Blasi riceve il Tapiro e torna a parlare di Totti (e della crisi)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Ilary Blasi, protagonista di una lunga serie di papere e strafalcioni durante la conduzione de L'Isola dei famosi. Frequenti attacchi di ridarola, comiche figuracce e un’esilarante caduta dallo sgabello fanno aggiudicare alla conduttrice il settimo Tapiro d’oro della sua carriera.

"Questo premio rappresenta un po' tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri", ammette Blasi, ultimamente al centro di momenti televisivi esilaranti come quello in cui, per esempio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno preso in mano le redini della diretta perché lei non riusciva a smettere di ridere avendo detto "scoregg...." anziché "scoraggia".

L'incontro con Staffelli è stata anche l'occasione per tornare a parlare del suo rapporto con Francesco Totti e sulle voci di una presunta rottura: "Era chiacchiericcio, è tutto a posto", è stato il commento sulla faccenda privata, definitivamente chiusa dopo le smentite e le dichiarazioni lapidarie rilasciate a Verissimo sul caso alimentato da voci e illazioni.