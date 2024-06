Ilary Blasi spiazza Tony Effe: "C'è mia figlia Chanel, mi raccomando". A cosa si riferiva (video)

Lei è la nota conduttrice Mediaset, ora al timone del programma tv musicale "Battiti Live". Lui, invece, è il rapper romano che sta scalando le classifiche (insieme a Gaia) con il brano "Sesso e Samba". Si tratta di Ilary Blasi e Tony Effe. Sono loro i protagonisti di un siparietto, che circola attualmente sui social e che fa molto divertire. D'altronde con la conduzione targata Blasi è impossibile non divertirsi.

Le parole di Ilary Blasi e Tony Effe. Il video

Per chi non lo sapesse, in questi giorni stanno andando in onda su Radio Norba TV le puntate di Battiti Live, lo show musicale che a luglio approderà anche su Canale 5. Sul palco si susseguono tutti i cantanti più noti del momento: Big Mama con Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Emma, Elodie, Irama e via dicendo. Tra loro anche Tony Effe e Gaia, che stanno scalando le classifiche con la già hit "Sesso e Samba" (più di 29 milioni di streams su Spotify).

I due cantanti si sono esibiti sul palco di Battiti e, a un certo punto, la conduttrice ha detto qualcosa di inaspettato e particolare. "Siete troppo carini", dice Blasi. Che poi aggiunge: "Tony, guarda che è venuta mia figlia Chanel (la seconda che Blasi ha avuto con Francesco Totti, ndr), sta dietro le quinte. Hai fatto la foto? Mi raccomando eh". "Certo", ha replicato lui. Poi, insieme a Gaia, hanno salutato il pubblico e la puntata è proseguita con le altre esibizioni.

Proprio qualche giorno fa, non a caso, Chanel ha pubblicato su Instagram (dov'è seguita da 541mila follower) alcuni scatti dal backstage del programma tv. Anche stavolta è stata sommersa di critiche. Per carità, ognuno è libero di epsrimere la propria opinione, ma è bene sempre ricordarsi che si sta parlando di una ragazza molto giovane (17 anni).

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera