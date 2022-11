Ilary Blasi seduce ancora, si mostra in topless sui social

Ilary Blasi seduce ancora. Un nuovo scatto sexy è stato pubblicato sul profilo della conduttrice romana, che si è immortalata in topless su Instagram. Di spalle, con indosso solo un paio di jeans e con i lunghi capelli biondi lasciati cadere sulle spalle, l'ex moglie di Francesco Totti continua ad attirare sguardi in rete. Una nuova vita da mamma single, quella di Ilary, che nelle ultime settimane sta raccontando sempre via social come sta reinventando le sue giornate, tra l'amore per i figli Isabel, Chanel e Christian e gite in giro per Roma, alle prese con musei e teatri in particolare.

Se però Ilary resta single (almeno ufficialmente), non vale lo stesso per Totti, che sta costruendo una nuova quotidianità accanto alla nuova compagna Noemi Bocchi: proprio in questi giorni i due sono andati a visionare un lussuosissimo appartamento a Roma Nord che potrebbe diventare il loro nido d'amore. Intanto, quindici giorni fa, si è conclusa la prima udienza a porte chiuse tra i due: nel dettaglio, si è discusso del ricorso presentato dalla conduttrice per chiedere la restituzione di borse, scarpe e gioielli di marchi prestigiosi come Dior, Gucci, Hermès e Chanel della cui sottrazione ha accusato proprio il marito; Totti, dal canto suo, aveva denunciato a mezzo stampa la sottrazione della collezione di Rolex da parte di Ilary.