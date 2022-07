Ilary Blasi, via il reggiseno. Il topless bollente dopo l'annuncio della rottura con Totti

Ilary Blasi non ha aspettato molto prima di ricomparire sui social dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti e lo ha fatto in grande stile. La conduttride dell'Isola dei Famosi, infatti, attualmente in Tanzania in una vacanza con i suoi figli, si è mostrata in tutto il suo fascino in uno scatto bollente che la ritrae in topless. Ilary, seduta a bordo di una vasca idromassaggio, guarda l'orizzonte sconfinato della Tanzania e, senza veli, fa vedere a tutti il suo fisico abbronzatissimo e il suo lato b invidiabile.

La Blasi ha scelto di non nascondersi dopo il polverone mediatico sollevato dal comunicato stampa cha ha confermato la sua rottura con l'ex marito, dimostrando di stare andando avanti con la sua vita e di volersi godere un po' di relax lontano dall'Italia dove non si fa altro che parlare di lei e del suo divorzio. Oltre che finire su tutti i titoli di giornali, Ilary è finita al centro di un dibattito social infinito e tanti esponenti del mondo dello spettacolo hanno messo bocca sulla sua vita privata da Selvaggia Lucarelli a Fabizio Corona fino a passare per Sonia Bruganelli e la figlia di Gigi D'Alessio.

E, proprio mentre tutti parlano di lei, Ilary continua a far parlare di sé, questa volta, per il suo scatto hot.