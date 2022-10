"Lei non vuole un euro". Parla l'avvocato di Ilary Blasi, che adesso lancia una pesante accusa a Totti

Dopo le voci circolate nella giornata di ieri circa le richieste di Ilary Blasi al marito Francesco Totti (voci che parlavano di ben 37mila euro al mese volute dalla showgirl per il mantenimento suo e dei suoi tre figli), l'avvocato della conduttrice, Alessandro Simeone, non usa giri di parole per smentire tutto a Repubblica. E soprattutto, cosa ancor più grave, accusa Totti di voler buttare fango mediatico sulla (quasi ex) moglie.

"Sono state diffuse una serie di notizie false - dichiara Simeone - In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è".

Simeone rigetta così al mittente quanto invece riportava ieri dal Corriere della sera. Ovvero che, per firmare una consensuale, la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37 mila e 500. Richieste altisonanti di fronte alle quali sarebbe arrivato il no dell'ex capitano giallorosso, che a lei non vuole concedere nemmeno un euro, visto che guadagna molto bene, e ai figli sarebbe disposto a dare 7mila mensili.

La smentita di Simeone però non si ferma esclusivamente all'accordo economico, ma va oltre ed accusa direttamente l'entourage di Francesco Totti di veicolare fake news con l'obiettivo di danneggiare l'immagine della sua assistita. Il riferimento è ad una intervista rilasciata ormai due settimane fa da Totti, intervista in cui l'ex Capitano si scagliava contro la moglie parlando di presunti messaggi ricevuti da un altro uomo e trovati sul suo telefono. Accuse alle quali Blasi aveva risposto - tramite il suo avvocato - con un virgolettato diventato presto virale: "Ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie". Non solo. Totti all'epoca parlava anche di Rolex di sua proprietà che Ilary e il padre di lei avrebbero portato via per dispetto.

Insomma, di certo c'è che le tensioni tra i due ex coniugi sono ormai così forti da far escludere una separazione negoziata. Una storia d'amore tra le più belle dello spettacolo e finita nel modo più burrascoso. Sposi 2005, anno del matrimonio è nato Cristian, il primo figlio, Ilry e Francesco all'epoca si conoscevano da tre anni. Di lì a poco, nel 2007, è nata Chanel, secondogenita 15enne porta il nome scelto dal fratello ed è appassionata di danza. Infine Isabel, arrivata nel 2016.