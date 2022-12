Ilary Blasi, parla l'amica: "È rimasta male dal comportamento di Totti. Con Bastian è felice"

Rendere pan per focaccia. Ilary Blasi lo ha fatto per bene. La conduttrice avrebbe continuato a tenere lontano da riflettori e occhi indiscreti la sua nuova storia d'amore con Bastian - l'imprenditore tedesco che l'ha conquistata dopo la fine del suo matrimonio - ma le continue apparizioni pubbliche di Francesco Totti con Noemi Bocchi l'avrebbero infastidita al punto di decidere di non nascondersi più. A svelare questo retroscena è un'amica di Ilary, che ha rivelato DiPiù: "È rimasta male dal modo in cui Totti ha gestito pubblicamente il suo nuovo amore. Si aspettava più discrezione, l'atteggiamento l'ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian".

Le prime foto sono uscite su Chi, ma ormai la relazione è più che ufficiale. "È tornata ad essere felice in amore" ha raccontato ancora l'amica misteriosa, che sul nuovo compagno di Ilary ha detto: "Al suo fianco c'è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore. Ripete di aver passato con lui giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto".

Bastian la ricoprirebbe di attenzioni, cosa che probabilmente non faceva più Totti. Il matrimonio con l'ex numero 10 della Roma è ormai acqua passata, Ilary Blasi sembra molto presa da questa relazione: "Vuole sfruttare ogni momento libero per dedicarsi a Bastian - ha fatto sapere ancora la sua amica - e sta progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti".

Chi è Bastian

Bastian è un imprenditore tedesco, vive a Francoforte, e secondo alcune indiscrezione saprebbe ben poco della vita di Ilary. Da poco si seguono su Instagram, indizio che fa pensare che la storia sia nata da poco più di qualche settimana anche se sembrano già fare sul serio.