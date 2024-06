Ilary Blasi, le urlano "Totti, Totti" e lei reagisce così. Il video

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Eppure, nell'immaginario comune, è ancora difficile separare l'immagine di uno dall'altra. Ma il loro matrimonio è ormai naufragato e, per rispetto, bisognerebbe evitare di riaprire ferite ancora non del tutto rimarginate. Evidentemente non l'hanno pensata così gli spettatori che, in una delle tappe pugliesi del Battiti Live, hanno gridato: "Totti, Totti, Totti" mentre Ilary Blasi era sul palco, pronta per la conduzione del programma.

A testimoniarlo c'è un filmato pubblicato su TikTok tre giorni fa. Nel video in questione si vede Blasi accanto al collega Alvin. Ilary si avvicina al pubblico per salutarlo e poi va via, accompagnata da Alvin. Proprio in quel momento qualcuno, dal pubblico, fa partire un coro che sembra ripetere più volte il nome dell'ex marito di Blasi. "Il pubblico urla 'Totti' all'arrivo di Ilary blasi al Battiti Live", scrive l'utente che ha ripubblicato il video. Non si capisce se la conduttrice sia riuscita a sentire il coro oppure no; ad ogni modo è scesa dal palco con Alvin e - sorridente - si è congedata.

I commenti e il video

Sotto il video sono arrivati molti commenti. "Grande Ilary, Totti non ti meritava", "Vai avanti sempre a testa alta, grande Ilary", "Bella Ilary, unica e stupenda", "Pubblico da poco e con poco gusto", "La gente così è senza un minimo di educazione, il karma gira", "Davvero di cattivo gusto". Qualcun altro, invece, sembra essere d'accordo con il coro: "Che fine che hai fatto.. ahahahha", "Grandii, bravi!". Invece si tratta di dinamiche private che, anche se pubblicamente discusse dai diretti interessati, non dovrebbero essere commentate da chi, di quella storia, ne ha sentito solo parlare in tv, sui social, sui giornali.