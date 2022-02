La tappe (e i presunti motivi) della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dall’inizio

"Francesco Totti tornerà lì, a Casal Palocco, vicino al mare, mentre Ilary Blasi resterà con i figli nella casa da 600 metri quadrati al Torrino". Così alcuni quotidiani raccontano il futuro dell'ex calciatore e della showgirl, che si sarebbero lasciati proprio in queste ore dopo vent'anni d'amore e tre figli insieme, Cristian, Chanel e Isabel. Tra i motivi della crisi, ci sarebbero presunte incompatibilità di cui lui si sarebbe accorto solo ora, ma le tappe delle tensioni avevano acceso la curiosità dei social già nei mesi scorsi. Tanto che la rottura, si legge ancora, sarebbe arrivata in estate. Poche, al momento, le notizie circolate circa la separazione di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e, va precisato, mai confermate dai diretti interessati.

Goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso - almeno a favore di paparazzi e giornalisti - sarebbe stata una lite scoppiata tra i due nel corso di una gita ai Castelli, nelle campagne romane, organizzata in queste ultime settimane. I due si sarebbero ritagliati qualche momento di spensieratezza proprio qui, insieme ad alcuni amici, tra una passeggiata sul lago di Castel Gandolfo e un pranzo nel centro storico. Peccato però che sarebbero scoppiate tensioni, stando ad alcune gole profonde presenti in quell'occasione. A riportare questo retroscena, in particolare, sono più quotidiani online, da Repubblica al Corriere. Non solo. Negli stessi giorni, riporta ancora Repubblica, Ilary sarebbe stata immortalata nella nuova pizzeria di Flavio Briatore, aperta a Roma, ed avrebbe finito la serata in un locale insieme a Luca Tommassini, coreografo ed amico, il cui nome era già sta legato alla crisi della coppia, ma questo lo vedremo più avanti.

Eppure tra Totti e la moglie le cose non andavano bene da un po', sottolinea ancora il sito, che in questa fase sta riportando un maggior numero di dettagli sui fatti. La crisi sarebbe da ricondurre, addirittura, all'estate. "Gli amici di lui dicono che Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato", si legge. E ancora: "I maligni dicono che lei ha voluto prendere il controllo totale della famiglia e lo aveva allontanato anche dalle persone che gli erano più vicine", prosegue il quotidiano.

Ma i retroscena, in realtà, altro non fanno che confermare i sospetti dei fan più accaniti della coppia, che da mesi ormai notavano mancati gesti da parte di entrambi, mancate foto di coppia, ma anche uno strano viaggio di lei in solitaria. Procedendo con ordine, la prima avvisaglia della crisi è arrivata a settembre - dunque poco dopo la data che viene indicata come l'inizio della maretta - quando il Capitano, nel giorno 27, ha festeggiato 45 anni e, tra i tanti auguri, mancavano proprio quelli della moglie, solitamente molto presente sui social e, in passato, ben attenta a non far mancare il suo sostegno allo storico compagno di vita.

Non solo. Di lì a poco sarebbe arrivato, a dicembre, quello che è stato ribattezzato il viaggio da single di Ilary, che è volata fino in Lapponia insieme a Luca Tommassini, coreografo di fama internazionale. In tanti ci avevano letto l'esigenza della showgirl di prendersi del tempo per sé. Poi, a Natale, alcuni video immortalati dalla stessa Ilary, inquadravano la famiglia di nuovo unita nella meravigliosa casa del quartiere Torrino, a Roma. Tutto sembrava rientrato, almeno favore di telecamere.

Infine, a proposito di telecamere, ai più non era sfuggita una battuta di Ilary in metro al suo matrimonio pronunciata durante lo show Michelle Impossibile. Battuta che, all'apparenza, sembrava seppellire ogni ipotesi di rottura col marito: "Lei ha avuto due matrimonio due - ha detto a proposito della conduttrice svizzera - io, invece, ho lo stesso marito da vent'anni, se non pubblico una foto per una settimana scrivono che ci stiamo lasciando". Parole che oggi sembrano suonare con un significato nuovo.