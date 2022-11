Totti-Blasi, arriva il faccia a faccia in tribunale per Rolex (dal oltre 1 milione di euro) e borse

Dovranno affrontarsi in tribunale Francesco Totti e Ilary Blasi. Alla prima udienza nessuno dei due era presente, ma adesso il giudice della settima sezione civile, Francesco Frettoni, ha deciso di aprire un'istruttoria e ha fissato la data dell'udienza: sarà l'11 novembre. In questa occasione Totti e Blasi si troveranno faccia a faccia in tribunale e dovranno parlare di Rolex e borse firmate.

Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera, i legali di Totti non aspettavano altro che questo momento così da poter dimostrare come quegli orologi, presi dalla cassetta di sicurezza da Ilary e suo padre Roberto (come raccontò lo stesso Totti) appartengano all'ex calciatore e non a Ilary. La questione della restituzione delle borse sembrerebbe un po' diversa rispetto a quello che è stato raccontato sui giornali: non sarebbe infatti stato Francesco a restituirle, ma sarebbe stata Ilary a ritrovarle nella spa del grande appartamento all'Eur. Secondo il Fatto Quotidiano infatti la conduttrice dell'Isola dei Famosi stava provando ad accedere alla spa e trovandola chiusa avrebbe chiamato un fabbro. Dopo l'apertura della porta avrebbe trovato lì dentro le sue preziose borse. I Rolex invece sono ancora introvabili e hanno un valore molto importante: oltre 1 milione di euro.

Al momento Totti sta cercando casa - e l'avrebbe già trovata in realtà ma non a Roma Nord bensì in zona piazza Mazzini - con Noemi Bocchi, se i due andranno a convivere ancora non è dato saperlo, è certo però che lo stia aiutando attivamente; Blasi invece si dedica ai figli e sui social non lascia trapelare alcuna emozione riguardo al divorzio, alla relazione di Francesco e neanche riguardo alla nuova casa di quello che presto sarà, ufficialmente, il suo ex marito.