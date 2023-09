"Reunion" di famiglia allo stadio per Cristian: Ilary con Melissa (la fidanzata del figlio), Francesco con Noemi

Che a Ilary Blasi piacesse Melissa Monti, la fidanzata del figlio Cristian non è una novità. Solo poche settimane fa i fidanzatini hanno condiviso su Instagram alcune dolcissime foto che li ritraggono insieme e sia Ilary sia Francesco Totti non hanno potuto non mettere il 'mi piace'.

Monti, che ha compiuto 18 a maggio, è coetanea di Cristian e i due sembrano essere particolarmente legati. Oggi, infatti, proprio insieme alla "suocera" Monti ha partecipato alla partita di calcio di Cristian che per la prima volta ha giocato a Roma non vestendo i colori di casa, ma quelli del Frosinone (Tottu junior è passato ai giallo azzurri ad agosto).

Oltre alle due allo stadio, ma distanti, c'erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi. Era impossibile che l'ex calciatore si perdesse il match del figlio e per scongiurare un 'incidente diplomatico' i due si sono posizionati lontani: Ilary era con Melissa, mentre Francesco con Noemi.