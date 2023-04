Ilary Blasi, Tapiro per le liti con Totti: "Nella villa all'Eur Francesco può entrare quando vuole"

Ottavo Tapiro d'Oro per Ilary Blasi. La conduttrice è stata intercettata a Milano da Valerio Staffelli, che l'ha messa davanti a una clamorosa gaffe fatta all'Isola dei Famosi. "A me i normodotati non piacciono" ha detto durante la puntata d'esordio, confondendo i "normodotati" con i "normotipo". Scivolone che, insieme ai battibecchi a distanza con l'ex marito Francesco Totti, hanno convinto l'inviato di Striscia a consegnarle l'irriverente premio.

"Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?" replica Blasi nel servizio in onda stasera, lunedì 24 aprile. A quel punto Staffelli incalza e le chiede se ha davvero cambiato la serratura della villa all'Eur per non far entrare l'ex: "Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta" assicura la conduttrice. "E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?" continua Staffelli. Ilary Blasi si arrende e ammette di non sapere il tedesco e di parlare un inglese "maccheronico".