Totti-Blasi, nuovi retroscena: "I tradimenti di lui? Di lei si diceva con produttori, ballerini e parrucchieri"

A commentare Unica - il docufilm in cui Ilary Blasi racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti - mancava solo lui. Alex Nuccetelli, amico dell'ex calciatore, è stato fin dall'inizio un po' il prezzemolino di questo affaire, rivendicando di saperne di più di quante ne potesse dire. E quel poco che ha detto è bastato a prendersi una querela da parte della conduttrice.

Il noto pr romano torna alla carica con una serie di dichiarazioni che non cadono nel vuoto, rilasciate a Tag 24. Prima di tutto Nuccetelli difende Totti dalle pesanti accuse fatte da Ilary nel documentario, sul presunto aut aut del Pupone riguardo il suo lavoro - che avrebbe dovuto lasciare - una delle sue più care amiche e la sua presenza sui social. "Fino a poco tempo fa lui era un menefreghista nei confronti della moglie, adesso si parla della troppa gelosia con lui che non voleva farla lavorare, che voleva farla vivere a Roma" dice Nuccetelli, aggiungendo: "Io credo che siano elementi sintomatici di un uomo che voglia salvare il matrimonio, ma non con le parole bensì con i fatti". E insiste: "Se io devo farmi gli affari miei, non voglio mia moglie vicino. Se io voglio farmi un'altra vita, non voglio mia moglie vicino. Lei poi parla di un periodo antecedente l’innamoramento con un’altra donna. Lui ha cercato di comunque di recuperare il matrimonio fino alla fine, non con le chiacchiere ma con i fatti. Francesco è sempre stato molto innamorato della moglie".

I tradimenti

Alex Nuccetelli, tra i più famosi organizzatori di feste a Roma, dice la sua anche sul fatto che la città - sempre da come ha raccontato la conduttrice - coprisse i tradimenti dell'allora marito: "Se parliamo di ciò che viene detto e viene scritto nel chiacchiericcio mondano della città credo che non ne scappi neanche lei - dichiara - Si è parlato di tradimenti con ballerini, coreografi, produttori, autori, parrucchieri, ma io non voglio credere assolutamente che Ilary si sia comportata in questo modo. Per uno come Francesco nascondersi è ancora più difficile, cioè se avesse fatto tante di queste cose come vengono additate si sarebbe saputo".

Un docufilm con la verità di Totti

Nuccetelli dà anche un'altra notizia: "In questi giorni ho sentito Francesco per un altro documentario che mi è stato proposto di fare con un autore forte e posso dire che i fatti oggettivi da documentare sarebbero molti di più. Però lui mi ha detto 'Ale ti giuro basta, non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui miei Rolex, mi hanno crocifisso. Se questo è il paese dove vivo, mi sono stancato. Voglio pensare ai miei figli, andare avanti e basta'". Insomma, se questa proposta fosse reale, non troverebbe comunque terreno fertile. Infine sul rapporto con la nuova compagna, Noemi Bocchi: "Lo vedo molto felice. Un figlio? Sono relativamente giovani, se vorranno coronare un questo amore penso che sarebbe una cosa bella. Insomma, se dovesse avvenire poi valuteranno anche perché è un annetto che stanno insieme, convivono, stanno facendo una seconda vita insieme. Francesco sta vivendo una nuova vita viaggiando il mondo non solo con lo scopo di giocare a calcio, vedo una bella intesa tra lui e Noemi".

