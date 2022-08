"Ilary Blasi avrebbe tradito Totti prima dell'arrivo di Noemi Bocchi"

Un anno fa, ad agosto, Francesco Totti sul suo profilo Instagram condivideva una foto con Ilary Blasi scrivendo "Io e te". Quel giorno però sarebbe stato uno degli ultimi felici della coppia, perché secondo quanto scrive il Corriere della Sera poco dopo Francesco avrebbe scoperto quei famosi messaggini di cui si era tanto parlato fino a qualche settimana fa, poi passati in secondo piano a seguito delle foto dell'ex calciatore a casa di Noemi Bocchi. Secondo il quotidiano però sarebbero stati proprio quei messaggi, scambiati non con uno a caso ma con l'influencer e personal trainer Cristiano Iovino (al momento il più quotato ad essere l'uomo misterioso che Ilary incontrava a Milano).

Tra Blsi e Iovino non ci sarebbe solo un'amicizia, ma i "messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente". Secondo fonte accreditate del Corriere qui messaggi sarebbero stati "lo spartiacque" che avrebbero fatto prendere coscienza al capitano il quale avrebbe anche capito perché Ilary rimaneva così tanti giorni a Milano tra una diretta e una registrazione dei suoi programmi (Isola dei Famosi e Star in the Star).

Blasi e Iovino si sarebbero conosciuti un anno e mezzo fa, quindi prima di quando Noemi Bocchi è entrata nella vita di Totti. Blasi inoltre, starebbe pensado di rilasciare un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin.