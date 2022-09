Ilary Blasi, in ballo il trasferimento a Milano con Isabel: il no di Totti

Gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi sono al lavoro. Sul tavolo delle trattative la separazione consensuale, che potrebbe sfumare qualora non si arrivasse a un accordo, ma soprattutto sarebbero due le clausole su cui l'ex capitano della Roma non transigerebbe.

Secondo il Corriere, il Pupone avrebbe messo il veto su una possibile ospitata televisiva della moglie per parlare della fine del loro matrimonio, magari proprio a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin, dove lo scorso inverno Ilary aveva difeso a spada tratta il marito smentendo le voci di crisi e tradimenti. Totti, infastidito dall'incessante gossip degli ultimi mesi, vuole proteggere i figli e un'intervista in tv dell'ormai ex moglie significherebbe gettare benzina sul fuoco. Non solo. L'ex calciatore si opporrebbe anche a un eventuale trasferimento di Ilary a Milano insieme a Isabel, la figlia più piccola. Ipotesi non del tutto da escludere, secondo i beninformati, che però sarebbe fatale. A quel punto, infatti, Francesco Totti sarebbe pronto ad andare in Tribunale e lo scontro diventerebbe infuocato.

Sulla custodia dei figli, invece, l'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella dell'affidamento congiunto nella stessa casa, quella in cui vivevano tutti insieme fino a pochi mesi fa. La villa del Torrino - quartiere residenziale a sud di Roma - resterebbe ai tre figli e i genitori si dovrebbero alternare all'interno della stessa abitazione, stabilendo giorni diversi. Una via percorribile solo se i due coniugi riusciranno ad accordarsi sui punti più spinosi.

Totti, dopo la separazione uscirà allo scoperto con Noemi?

Sono stati due mesi di massimo riserbo per Francesco Totti, scomparso dai social - se non per qualche post pubblicitario a cui tener fede - e trincerato dietro al silenzio. Una vita quasi monastica per l'ex numero 10 giallorosso - anche se qualche foto e rumors sugli incontri con Noemi Bocchi non sono mancati - che pare stia aspettando proprio la separazione legale prima di uscire allo scoperto con la presunta nuova compagna. Una volta formalizzato il divorzio, Totti sarebbe pronto a vivere la sua nuova vita.