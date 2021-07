Ilary Blasi a cuore aperto: i veri motivi per cui è rimasta lontana dalla tv per due anni

La showgirl racconta le ragioni personali che l'hanno indotta a rinunciare al lavoro per restare accanto al marito Francesco Totti in un momento molto delicato

L’affiatamento di una coppia si evince anche, soprattutto, nei momenti di difficoltà che rendono i problemi di uno gli stessi del partner pronto a stargli accanto qualsiasi costo. Lo sanno bene Ilary Blasi e Francesco Totti, uniti da un profondo sentimento che negli anni ha dato vita a un legame sempre più forte, ribadito ancora una volta dalla showgirl.

Per due anni, la conduttrice dell’Isola del Famosi è stata lontana dal piccolo schermo (aveva condotto il Grande Fratello Vip nel 2018, dopo tre edizioni di successo), scelta che ha maturato consapevolmente per ragioni legate proprio alla sua vita privata. Nessun presunto attrito con colleghi alla base dei motivi, tantomeno offerte di lavoro non gradite: a spingere Ilary a mettere in pausa la sua carriera lavorativa è stata solo la necessità di stare accanto al marito che da poco aveva detto addio al calcio giocato, con grande sofferenza.

La scelta di lasciare la tv per due anni

"Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri" ha raccontato la conduttrice, indotta a ritagliare per il compagno e la loro famiglia uno spazio totalmente dedicato al delicato passaggio professionale di Totti: "Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli".

Tuttavia, l’idea di lasciare la televisione definitivamente non ha mai sfiorato Ilary Blasi, ben consapevole di quanto l’indipendenza economica sia determinante per la libertà di ognuno, ancor più di una donna, e fondamentale anche per la serenità di un matrimonio: "Anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo", ha confidato Ilary, tornata pienamente protagonista della tv italiana e, allo stesso tempo, moglie attenta e mamma premurosa dei suoi tre splendidi figli Cristian, Chanel e Isabel.