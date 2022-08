Ilary Blasi in Croazia con Isabel: le foto della vacanza madre-figlia

Finalmente insieme. Ilary Blasi e Isabel - 6 anni compiuti a maggio - sono partite per la Croazia per qualche giorno di vacanza. Dopo aver trascorso due settimane con il papà, rimasto a Sabaudia con gli altri due figli, Cristian e Chanel, la piccola di casa è in viaggio con la mamma.

Sul profilo Instagram della conduttrice alcune foto di queste belle giornate. Madre e figlia sono in barca con amici di famiglia, Ilary si dà alla cucina e si gode la vita di bordo mentre Isabel si diverte in acqua con due amichette, provando anche a fare sup. La bambina è sorridente e serena, per la gioia di entrambi i genitori che nonostante stiano affrontando un periodo così difficile ce la stanno mettendo tutta per trasmettere tranquillità ai loro figli.

E' stata un'estate complicata per tutti loro e tra poco arriverà il fatidico momento della separazione legale. Cristian, Chanel e Isabel continueranno a vivere nella villa al Torrino - quartiere residenziale vicino l'Eur, a Roma - insieme a Ilary, Totti invece molto probabilmente tornerà nella sua vecchia casa da single, a Casal Palocco, non distante da loro. La divisione dell'impero immobiliare e societario verrà dopo, adesso al primo posto per tutti e due c'è la serenità dei figli e in quello continuano a fare un ottimo lavoro.

Le foto pubblicate su Instagram da Ilary Blasi