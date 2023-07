Ilary Blasi a Rio de Janeiro mentre i figli sono a Las Vegas con Totti e Bocchi: le foto (anche del jet privato)

Da Los Angeles a Las Vegas in jet privato: dagli Universal Studios a uno dei teatri della capitale mondiale del divertimento con tanto di show sulle note di Michael Jackson. La vacanza di Francesco, Isabel, Chanel, Cristian Totti e Noemi Bocchi continua tra lusso e divertimento, e proprio nei giorni in cui la famiglia stava volando a Las Vegas è partita per le sue vacanze, senza figli, Ilary Blasi.

La conduttrice ha scelto Rio de Janeiro, al momento non è certo se con lei ci sia o meno Bastian Muller ma dalle foto che ha condiviso si può facilmente capire che sicuramente qualcuno gliele ha scattate. Mentre Ilary mostrava la prima sera a Copacabana, Chanel su Instagram ha invece immortalato la vista dalla loro camera d'hotel, munita di grandi vetrate, e la piscina del lussuoso albergo. Da notare che nelle foto della sedicenne non compare mai Noemi Bocchi, era stato il padre, condividendo un selfie di famiglia a mostrare che era presente anche la compagna (con tanto di canzone Siamo di Eros Ramazzotti: "Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, noi siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire"). Da parte di Ilary nessuno scatto romantico, ma la sua vacanza è iniziata solo da un giorno.