La vacanza da sogno di Ilary Blasi con il suo Bastian (che le fa da fotografo): le foto

Nessuna crisi, anzi, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno il vento a favore e navigano in acque tranquille, anzi tranquillissime e felici in Sud America. Dalle foto che la conduttrice aveva pubblicato ieri, 3 luglio, nel primo giorno a Rio de Janeiro Bastian non era mai visibile, ma era evidente che qualcuno gliele avesse scattate e oggi ecco che un selfie toglie ogni dubbio.

Mentre i suoi figli sono con il padre e Noemi Bocchi negli Stati Uniti (al momento si trovano a Las Vegas e prima erano a Los Angeles) lei si sta godendo i panorami mozzafiato del Brasile con il suo compagno. Dalle storie di Blasi possiamo scoprire che si sono concessi una cena esclusiva a base di tipici piatti brasiliani e che il loro hotel ha una piscina su una terrazza che affaccia sull'oceano.

Ilary e Bastian si stanno concedendo anche dei momenti da veri e propri turisti: i due infatti hanno raggiunto la cima del Pan de Azucar Rio De Janeiro, ovvero il famoso monte "Pan di zucchero" che si trova a Rio, su una penisola che si estende da un estremo della baia di Guanabara. La cima si raggiunge tramite una funivia e proprio dalla cabina Ilary ha registrato un video e ha anche scattato la foto che la ritrae con Bastian.

