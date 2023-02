Ilary Blasi, nuova fuga d'amore a Monaco tra salsicce, birre e il suo Bastian

Si può ben dire che Ilary Blasi abbia fatto il giro del mondo in questo ultimo anno. Da quando ha annunciato la separazione con Francesco Totti, la conduttrice romana si è concessa una vacanza dietro l'altra dalla natura incontaminata dell'Africa ai grattaceli di New York, dalle montagne innevate di St. Moritz alle romantiche strade di Parigi e poi ancora Bangkok. Non c'è posto al mondo che, da quando è tornata single e poi di nuovo fidanzata, Ilary non abbia attraversato da sola, con i figli o con il suo Bastian. L'ultima vacanza della conduttrice? Beh non poteva che essere nella terra d'origine del suo nuovo amore, la Germania, patria dell'imprenditore che, ormai, è al suo fianco da qualche mese e che Ilary non vuole più nascondere.

L'ex moglie di Francesco Totti, infatti, a poche settimane dalla data fissata per il divorzio ufficiale, che sarà il prossimo 14 marzo, ha deciso di concedersi una nuova fuga romantica a Monaco di Baviera, fuga che ha raccontato sul suo profilo Instagram, come è solita fare, condividendo con i suoi fan i momenti migliori di questa nuova vacanza. E come sta trascorrendo le giornate nella cittadina tedesca Ilary? Bevendo birra, mangiando salsicce e brezel, visitando la cittadina tedesca insieme a Bastian e godendo di tutte le gioie di una relazione appena iniziata che regala nient'altro che farfalle nello stomaco.

Quale sarà la sua prossima tappa? Ma soprattutto durerà questa storia d'amore con Bastian o è slo un chiodo schiaccia chiodo? Staremo a vedere.