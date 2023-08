Ilary Blasi, nessuna crisi con Bastian: fuga d'amore in montagna

Una bella pedalata fino in cima, mano nella mano. Così Ilary Blasi risponde alle voci circolate negli ultimi giorni che la volevano (già) in crisi con Bastian Muller. Dopo il viaggio in Brasile, infatti, la coppia non si era più vista insieme sui social e questa assenza aveva scatenato i più velenosi rumors.

Non solo. La settimana scorsa la conduttrice era in Sardegna da sola e ha trascorso qualche giorno in compagnia di Michelle Hunziker e altri amici, facendo più di qualche salto al Billionaire di Flavio Briatore e altre discoteche della zona. Insomma, una vacanza da 'single' nei locali più in voga della Costa Smeralda, ma evidentemente era solo una piccola parentesi. Tornata a Roma, Ilary è stata un po' con i figli e poi via in montagna con Bastian.

Una vera e propria fuga d'amore, romantica, tra passeggiate e momenti di relax. Insieme a loro un'altra coppia di amici, come si vede tra le foto pubblicate su Instagram, dove stanno smentendo coi loro sorrisi tutte le chiacchiere. La storia d'amore tra Ilary e Bastian prosegue a vele spiegate, o meglio ad alta quota.