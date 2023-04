Ilary Blasi va a Verissimo, ma vieta domande su Totti. Poi la frase su Bastian spiazza Silvia Toffanin

(Nel video in alto, l'intervista integrale di Ilary Blasi a Verissimo)

L'intervista ad Ilary Blasi era senz'altro la più attesa del weekend televisivo. Ed invece si è rivelata essere un bluff. Tutti, a casa, si aspettavano che la conduttrice avrebbe finalmente parlato della separazione da Francesco Totti, arrivata ormai un anno fa, ma sul tema c'è un vero e proprio divieto. "So che tutti ora si aspettano che ora io ti faccio domande sulla tua separazione", esordice l'amica e presentatrice Silvia Toffanin nel vederla arrivare in studio "ma non è ancora il momento di farne", aggiunge. "Ne parleremo quando sarà il momento", chiosa Silvia. Argomento concluso.

L'intervista ad Ilary diventa quindi imperniata sulla prossima esperienza all'Isola dei Famosi, in partenza domani, lunedì 17 aprile, di cui sarà come sempre timoniera: a farle una sorpresa in studio arriva anche la concorrente più attesa, ovvero Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina. Quando poi, una volta che Cristina lascia lo studio, Toffanin torna all'attacco, provando a fare ad Ilary una domanda sulla sua situazione sentimentale, lei si alza letteralmente in piedi per andarsene e dice "Bastian così". Un modo per confermare il nome del nuovo compagno, di nome Bastian, e al contempo per svincolarsi da qualsiasi domanda successiva. Basta così, insomma, e Ilary se ne va, lasciando spiazzata Silvia "Lo ha detto davvero?", sorride.

Ma chi è Bastian? Vero nome Bastian Muller-Pettenpohl, l'uomo è al fianco di Ilary da qualche mese. Libero professionista originario della Germania, per qualche tempo si è parlato di lui come di un uomo parecchio benestante, anche se la sua ricchezza è stata poi smentita da un'inchiesta del settimana Oggi: in Italia è circolata la notizia che fosse il rampollo di una ricchissima famiglia, ma il magazine è andato direttamente a Wächtersbach, cittadina di origine di Bastian a circa 60 chilometri da Francoforte sul Meno, e lì ha scoperto che quasi nessuno lo conosce. In passato il 36enne ha svolto per alcuni anni il lavoro di "butler", ovvero una sorta di maggiordomo con funzioni anche di autista, che "aiuta i clienti nello shopping e è a disposizioni 7 giorni su 7 24 ore su 24": a spiegarlo è stato Michael Lehnor, il direttore del Carlton Hotel di St Moritz, hotel dove Bastian ha lavorato dal 2007 al 2015. Di fatto, avrebbe lavorato come imprenditore nell'azienda di famiglia, che però oggi sarebbe in crisi. A consolarlo, c'è proprio l'amore per Ilary.