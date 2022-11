Ilary Blasi e l'esperienza di volo mamma-figlia con Chanel

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è piena di colpi di scena. Mentre l’ex capitano della Roma fa sul serio con Noemi Bocchi, tanto da pensare alla convivenza, Ilary nel frattempo si consola con la sua famiglia d’origine.

La conduttrice romana in questo momento travagliato ha trovato appoggio e solidarietà nel clan Blasi, mentre la sua priorità restano i tre figli avuti dall’ex marito, Cristian, 16 anni, Chanel, 15 ed Isabel, 6. Proprio con la mezzana, che ha appena compiuto gli anni ricevendo un regalo speciale, mamma Ilary ha voluto vivere un’esperienza davvero particolare.

Una giornata speciale

Le due, insieme a Stefano, zio dell’ex letterina, nella giornata di oggi hanno fatto una seduta di paracadutismo indoor. La famiglia si è diretta in un noto centro sito in Via Cristoforo Colombo, a Roma, che ha già ospitato diversi volti noti. Dopo una lezione con un’esperta, mamma e figlia indossano le iconiche tute, per Chanel ed Ilary è tempo di spiccare il volo

La Blasi emozionata ha condiviso su Instagram i passaggi più belli di questa giornata speciale. Un’esperienza unica, ma anche un dolce momento mamma-figlia, che la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha voluto condividere con la neo 15enne, forse anche per festeggiare il suo compleanno.

Ilary ed il rapporto con la famiglia

Del resto Ilary è decisa a non apparire come la moglie tradita e affranta in questo momento, diventando sempre più social. La showgirl per curare le ferite del cuore si è stretta nell’affetto della sua famiglia. La Blasi nell’ultimo periodo si è circondata infatti del calore dei suoi cari. Qualche tempo fa aveva immortalato un dolce momento insieme alla nonna Marcella intenta a preparare alla nipote le sue fettuccine ai funghi porcini, poi la presentatrice romana è apparsa, con tutta la famiglia al completo, per festeggiare lo zio Stefano, fratello della mamma Daniela, che l’ha accompagnata oggi nella seduta di paracadutismo indoor. I Blasi sono una famiglia numerosa, complice ed unita, e proprio qualche settimana fa si sono ritrovati insieme, come da tradizione, per il pranzo domenicale. Sembra che Ilary, a differenza del marito, voglia ripartire dai suoi cari, l’amore può ancora aspettare.

Ilary Blasi in volo