Guarda "Unica" sul volo Ryanair, dietro c'è Ilary Blasi: la reazione della conduttrice

Unica, il docufilm in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, continua a essere tra i più visti su Netflix e spopola anche in aereo. In particolare su un volo Ryanair preso dalla conduttrice per rientrare a Roma dopo il weekend trascorso a Londra con il compagno, Bastian Muller, e la figlia Isabel.

A scoprirlo è stata proprio la showgirl a bordo del volo low cost. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram si vede una ragazza che guarda il docufilm sullo smartphone, mentre Ilary è seduta qualche fila dopo e fa con la mano il segno di vittoria. Una divertente coincidenza che la passeggera, forse, scoprirà soltanto adesso visto che la conduttrice ha preferito non disturbarla durante la visione.

La verità di Ilary Blasi

Il trailer di Unica si apre con una dichiarazione ferma: "Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia". Ilary racconta come nacque il primo incontro con il calciatore e il racconto poi si sposta sull'inizio della crisi: "A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro". "A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?". Infine le lacrime: "Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere".

