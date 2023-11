Ilary Blasi diventa (ancora) zia, nato il figlio della sorella Melory

Ilary Blasi è diventata di nuovo zia. L'annuncio dell'arrivo del nuovo nipotino per la conduttrice, figlio di sua sorella Melory, è arrivato a pochissimo dal debutto su Netflix del documentario Unica dove Ilary Blasi, per la prima volta, racconta tutta la verità sul divorzio con Francesco Totti. Una notizia bellissima per Ilary che, in questi giorni, è tornata al centro del gossip per le sue dichiarazioni su Netflix su come ha scoperto del tradimento di Totti con Noemi Bocchi, sulla gelosia del suo ex marito e sulle ripicche che si sono fatti dopo l'annuncio di separazione. Ma se le polemiche su Ilary Blasi sono all'ordine del giorno, come le dichiarazioni del suo ex amico Alex Nuccetelli che l'ha accusata di non aver detto la verità nel documentario Netflix, oggi, per Ilary, è tempo di sorridere e accogliere in famiglia un nuovo arrivato.

Melory Blasi, infatti, sua sorella - che compare anche nel documentario Unica - ha partorito. È nato, infatti, il suo secondo figlio avuto insieme al compagno Tiziano Panucci. Una notizia emozionante per tutta la famiglia Blasi che accoglie un bimbo, dal nome ancora sconosciuto ma che inizia con la J, proprio come la sorellina Jolie, nata nel 2021. Ma la reazione più attesa è stata quella di Ilary Blasi.

La reazione di Ilary Blasi per l'arrivo del nuovo nipotino

Ilary, attualmente a New York per festeggiare il primo anniversario con il suo fidanzato Bastian, ci ha tenuto a mostrare la sua vicinanza a Melory per la nascita del suo nuovo bimbo. Ilary, infatti, ha ripostato la foto di sua sorella che annunciava la nascita del suo bambino e ha aggiunto una serie di cuoricini per mostrare tutta la sua emozione nell'essere diventata, ancora una volta, zia. E dopo tutto il gossip, le polemiche e un divorzio difficile con il suo ex marito Francesco Totti, una bella notizia, per Ilary, ci voleva proprio.